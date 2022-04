Csm: maggioranza avanti su riforma, Iv e Lega tengono il punto

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr (Adnkronos) - Prosegue alla Camera il cammino della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. L'aula sta approvando uno dopo l'altro i vari articoli del provvedimento e la maggioranza sembra tenere, nonostante alcune differenziazioni sulle singole misure.

Dopo la pausa di metà giornata l'aula ha dato il via libera in sequenza a diversi articoli, in particolare quelli dal 5 al 12, anche grazie al numero limitato di emendamenti. Su alcuni temi, però, sono soprattutto Iv e Lega a tenere il punto sulle proprie posizioni smarcandosi dal resto della maggioranza e dalle indicazioni del governo. E' successo su un emendamento di Iv sulla responsabilità civile dei magistrati, su cui il governo aveva espresso parere negativo, respinto ma sostenuto dalla stessa Iv con la Lega.

Italia viva ha votato insieme all'opposizione un altro suo emendamento, contro il parere del governo, sulla collocazione fuori ruolo dei magistrati per ricoprire incarichi nell'ambito di governo. La norma è stata respinta. No, inoltre, della Camera a un emendamento della Lega sulla separazione delle funzioni. La norma è stata votata dal Carroccio e Iv insieme a Fdi.