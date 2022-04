Consumi: Vorwerk, al via il nuovo sistema di pulizia Folletto

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - E' partito dall'Italia il lancio mondiale dell'ultimo nato in casa Vorwerk, il nuovo sistema di pulizia Folletto VK7 S. Il colosso tedesco, tra i più noti sul mercato italiano grazie all'altissima penetrazione dei suoi brand Folletto e Bimby, ha infatti deciso di puntare sul nostro Paese per la presentazione dell'innovativo sistema di pulizia senza filo che garantisce prestazioni mai viste prima in termini di maneggevolezza, silenziosità, igiene e sostenibilità.

“Parte dall'Italia - ha dichiarato Jorge Lasheras, direttore generale di Vorwerk Italia - la presentazione dell'ultima generazione del sistema di pulizia Folletto di Vorwerk. Il paese che storicamente fa registrare le vendite più alte: circa il 45% del fatturato globale della divisione Kobold (Folletto) del Gruppo Vorwerk proviene dal mercato italiano. Questo lancio è un riconoscimento al grande lavoro dell'azienda in Italia e dei suoi 4.000 agenti Folletto e rappresenta un modo per essere sempre più vicini ai consumatori italiani che, per primi, potranno trarre vantaggio dalle performance eccezionali del nuovo sistema di pulizia VK7 S”.

Vorwerk Group è la più grande azienda nel settore delle vendite dirette in Europa e la quarta a livello globale con un fatturato (2020) di oltre 3 miliardi di euro. Nel 2021 sono state oltre 2 milioni le unità Folletto vendute nel mondo, di cui circa 700.000 nel mercato italiano: è stato stimato che oggi sono oltre 6 milioni le famiglie che hanno un prodotto Folletto in casa: una famiglia su quattro.

Vorwerk Italia oggi ha più di 600 dipendenti e rappresenta il secondo mercato globale dopo la Germania: nel 2021 il fatturato registrato nel nostro Paese è stato di 544 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto al 2020: 374 milioni provenienti dalle vendite di Folletto e 170 da quelle di Bimby. Ad oggi, inoltre, sono oltre 4000 gli agenti che si occupano delle vendite dei prodotti Folletto in Italia mentre sono oltre 14.000 gli incaricati alle vendite di Bimby.

“Abbiamo fatto un grande investimento - ha poi aggiunto Jorge Lasheras - per il lancio del nuovo VK7 S per supportare le diverse attività di formazione, marketing e comunicazione, sia per la nostra forza vendita che per i consumatori. Uno sforzo senza pari che è stato necessario per presentare innanzitutto il prodotto ai nostri agenti, il cuore pulsante della nostra azienda, per cui abbiamo organizzato un evento imponente, unico e memorabile di un'intera giornata, in cui hanno potuto scoprire, conoscere e testare il nuovo Folletto e a cui seguiranno intense sessioni di training per formare i nostri agenti a dimostrare l'efficacia del nostro nuovo Vk7 S nelle case degli italiani. Nei prossimi giorni, inoltre, esattamente dal 24 aprile, lanceremo anche una campagna pubblicitaria senza precedenti per il brand".

“C'è chi aspira alla perfezione e chi la crea - ha concluso Lasheras - per raccontare al grande pubblico l'unicità del nuovo sistema di pulizia Folletto VK7 S. Il nostro obiettivo in Italia da qui ai prossimi anni sarà quello di raggiungere i 500 milioni di fatturato per Folletto reclutando 1000 nuovi agenti”.

Il nuovo sistema di pulizia Folletto VK7 S rappresenta una vera pietra miliare nello sviluppo di una soluzione completa e innovativa per la pulizia degli ambienti della casa oggi: si adatta alle esigenze di ciascuno ed è in grado di fondere in maniera perfetta performance, potenza, tecnologia e stile. La grande novità del nuovo VK7 S? E' senza filo e garantisce gli stessi standard elevati di performance che hanno reso il brand Folletto il sinonimo di pulizia e igiene profonda e un prodotto amato da generazioni di italiani.

“In Vorwerk ha commentato Michela Caristia, head of marketing Folletto. parliamo di ‘potenza intelligente': Folletto VK7 S presenta il sistema di aspirazione più potente tra i prodotti senza filo e una batteria con tempi di ricarica più rapidi nel suo genere e con una durata fino a 1800 cicli, a seconda del tipo di utilizzo. E presenta anche funzioni smart: grazie a un sistema di pulizia intelligente come non mai, Folletto VK7 S seleziona in autonomia la modalità corretta di aspirazione per ogni tipo di superficie. Oppure tramite Folletto app si può personalizzare ancor più precisamente la velocità 2 della soluzione EB7 S a seconda delle tipologie di tappeto” - “E poi il design dei nostri prodotti ha sempre una matrice funzionale. È l'espressione della loro nota e apprezzata durabilità”.

Grazie alla combinazione di tecnologia, qualità e design, i prodotti Vorwerk rappresentano da sempre i valori della multinazionale tedesca con sede a Wuppertal - un'azienda familiare con 120 anni di storia. L'azienda sviluppa e produce in Germania applicando severi standard che si traducono in durabilità, efficienza ed efficacia applicati ad ogni sistema Folletto che viene presentato ogni giorno nelle case degli italiani dalla forza vendita Folletto.