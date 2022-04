Città più pulite grazie al Plogging

21 aprile 2022 a

a

a

(Area) - Passerà da Torino, il primo maggio, la decima tappa del primo Giro d'Italia di Plogging. Il Plogging è uno sport che consiste nel correre e nel frattempo ripulire la città: il termine nasce dall' unione delle parole “Jogging” e “plocka”, raccogliere i rifiuti in svedese, paese in cui è stata ideata la pratica. Dopo Torino il giro continuerà fino a novembre e passerà per tante mete come Parma, Bologna e Napoli. Non ci sono limiti di età per iscriversi, anzi: chiunque è invitato a partecipare e aiutare così a raccogliere i rifiuti e le cartacce che troppo spesso sporcano le nostre città.