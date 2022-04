Centinaio: 'Un bicchiere di vino è pacchetto turistico, racconta storia e territorio'

21 aprile 2022 a





Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Grazie ad Adnkronos e a Milano Wine week, per aver pensato a un canale che potesse parlare in modo anche più 'semplice', tra virgolette, di quello che ritengo sia l'ambasciatore del made in Italy nel mondo". Lo ha affermato il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio intervenendo all'evento di lancio di Adnkronos Wine, il nuovo canale di informazione giornalistica sul portale Adnkronos.com, frutto della collaborazione tra l'Agenzia e Vendemmie.com, lanciato da Mww Media, la società editoriale di Mww Group.

"Servono sempre più italiani che parlino di vino - ha detto Centinaio - perché il 90% di coloro che consumano vino non hanno competenze tecniche e quindi bisogna arrivare a quelle persone, a quel 45% di giovani che secondo un recente sondaggio, non hanno mai bevuto un bicchiere di vino anche se abbiamo un 55% di under 40 che lo consumano regolarmente in modo moderato pensando alla qualità e alla territorialità".

"L'obiettivo che dobbiamo avere è questo, - ha aggiunto - dietro a un bicchiere di vino si racconta soprattutto un territorio e un bicchiere di vino, per me, è fondamentale diventa un pacchetto turistico dell'Italia perché raccontiamo una cantina, una vigna, i viticoltori la storia di quella famiglia e di quel territorio".