Bergamo: procura indaga per omicidio imprenditore, ipotesi furto finito male

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La procura di Bergamo indaga per "omicidio aggravato" per la morte dell'imprenditore di 56 anni trovato nella sua abitazione a Grumello del Monte. Ieri sera i carabinieri del comando Provinciale hanno trovato la vittima riversa a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto e tra le ipotesi c'è quella di un furto in casa finito male.