Ucraina: ministro Sviluppo, '1mld di hryvni subito per Kiev, Sumy, Chernihiv, Zhytomyr'**

Kiev, 21 apr. (Adnkronos) - "Per i lavori operativi di ricostruzione sui territori de-occupati sono stati distribuiti dal fondo di riserva del budget statale 1 miliardo di hryvni. I fondi sono stati stanziati per i lavori di ricostruzione urgenti nelle regioni di Kiev ( 400 mln hryvni), regione di Sumy (250 mln hryvni), regione di Chernihiv (250 mln hryvni), regione di Zhytomyr (100 mln di hryvni)". Lo riferisce all'Adnkronos Oleksiy Chernyshov, ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina spiegando che "durante la legge marziale i lavori di 'pronto soccorso' da compiere in tempi immediati sono finanziati attraverso budget statale, regionale e aiuti internazionali".

"Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti e dei programmi di ricostruzione dopo la fine della guerra, ovviamente tutto avverrà rispettando il meccanismo delle gare pubbliche riconosciuto. I progetti verranno finanziati da organizzazioni micro-finanziarie secondo procedure standard. Ma prima - ribadisce il Ministro - bisogna stabilizzare la situazione socio economica durante la legge marziale".

(di Roberta Lanzara)