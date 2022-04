Ue: Ricci, 'giusta proposta Letta, Unione si riorganizzi per pace duratura'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La proposta del segretario del Pd Enrico Letta che oggi dalle pagine del Corriere della Sera ha ipotizzato una Confederazione europea, composta dai 27 Stati membri, dall'Ucraina e da Georgia e Moldavia, e poi da Nord Macedonia, da Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia e Kosovo è la strada giusta". Lo ha detto ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Pd, e presidenti di Ali, Autonomie locali italiane.

"Da questa drammatica crisi possiamo uscire solo con più Europa. Con l'invasione dell'Ucraina, Putin ha commesso un crimine, ha violato uno stato sovrano e le immagini drammatiche restituiscono l'orrore dei crimini di guerra commessi. L'Europa allora non può che riorganizzarsi per costruire una pace duratura e la proposta del segretario del Pd va esattamente in questa direzione. Lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo soprattutto all'Ucraina e alla straordinaria resistenza del suo popolo".

"Come Italia e come Europa abbiamo scelto, giustamente, la via degli aiuti anche militari, ma occorre cercare di percorrere tutte le strade che possano portare alla pace. E l'ipotesi di Confederazione europea dei 27 Paesi aperta a Ucraina, Georgia, Moldavia, Nord Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia e Kosovo è la via da seguire senza tentennamenti", ha concluso Ricci.