Ue: Letta, 'rischio che paesi candidati guardino più a Usa che a noi'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La Nato è la prima ambizione per l'Ucraina ma sappiamo che è un tema controverso e forse lo sarà a lungo, forse per sempre". Così Enrico Letta a Metropolis su Repubblica.it. La Confederazione, spiega il segretario del Pd, potrebbe dare invece subito un coinvolgimento e anche una "protezione" a quei paesi che vogliono aderire. "Anche perchè se non facciamo qualcosa oggi, noi creeremo un effetto frustrazione e rischiamo che quei paesi guarderanno più agli Usa che a noi".