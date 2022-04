Ue: Letta, 'proposta confederazione non accademica ma di lotta politica'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "I tempi per l'ingresso in Ue sono lunghissimi, la Croazia ci ha messo 23 anni... L'idea è quella di creare attorno all'Ue una struttura che si chiami Confederazione in cui far entrare subito i paesi candidati". Così Enrico Letta a Metropolis su Repubblica.it. "A questi paesi si darebbe subito la partecipazione alla famiglia europea" con meccanismi di coinvolgimento.

"Per me non è solo un proposta accademica ma anche di lotta politica vorrei che su questa idea di europea del futuro si cominciasse a discutere e a schierarsi".