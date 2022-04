20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Molto suggestiva proposta di Enrico Letta di una confederazione tra l'Unione europea e Paesi candidati a entrare in Ue, come Ucraina, paesi balcanici, Georgia e Moldavia. Capire se è possibile e come farlo, ma conferma che Ue nostro destino migliore e ha capacità di attrazione". Così Benedetto Della Vedova su twitter.