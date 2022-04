Ucraina: min. Difesa Kiev, 'a Mariupol potrebbero essere state usate armi al fosforo'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - A Mariupol i russi potrebbero aver fatto uso di bombe al fosforo o di altre armi chimiche. Lo ha detto Oleksandr Motuzyanyk, portavoce del Ministero della Difesa ucraino, in un'intervista con RBC-Ucraina. "Non è possibile determinare esattamente di cosa si trattasse - ha aggiunto - Occorre indagare sulle aree colpite dai bombardamenti. Sono in corso alcune ispezioni. Una versione è che potrebbe trattarsi di munizioni al fosfato. Non escludiamo la possibilità che l'aggressore possa aver usato armi chimiche".