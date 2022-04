Sicurezza: Meloni, 'grazie a Lamorgese siamo in balia di 'fattoni' di tutta Europa'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - “A Murlo, in provincia di Siena, un maxi rave illegale durato due giorni: tra droghe, musica ad alto volume e oltre mille partecipanti. L'ennesimo rave illegale in scena in Italia con Lamorgese Ministro, grazie alla quale siamo ormai in balia dei fattoni di tutta Europa. Fratelli d'Italia ha già presentato un'interrogazione al governo: il Ministro dell'Interno deve delle risposte al Parlamento e ai cittadini”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.