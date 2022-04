Sassari: prorogata al 24 aprile la scadenza per riduzione Tari a famiglie in difficoltà

20 aprile 2022 a

Sassari, 20 apr. (Adnkronos) - Il comune di Sassari ha prorogato al 24 aprile prossimo il termine per la presentazione della richiesta di riduzione Tari 2022 . Sull'apposita piattaforma web del comune attraverso la quale i contribuenti, beneficiari al 1 gennaio 2022 delle misure nazionali (Reddito o Pensione di Cittadinanza) o regionali (REIS) di contrasto alla povertà, possono presentare la relativa istanza.

Per gli aventi diritto alla riduzione, il Comune - acquisite e verificate le relative informazioni - invierà avviso di pagamento con l'importo ridotto dovuto per la corrispondente annualità. Il comune ricorda inoltre che la riduzione riguarda la sola parte variabile della tariffa, mentre è sempre dovuta la parte fissa. Il finanziamento avviene compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio. In caso queste non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione Isee più bassa, fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di ex aequo nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue saranno ripartite per un uguale importo su tutti i nuclei collocatisi ex aequo.