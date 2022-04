Riforme: domani convegno Fi su Roma capitale, presenti Barelli, Tajani, Gelmini e Brunetta

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Domani, alle ore 17, nella sala capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, si terrà, in occasione del Natale di Roma, un convegno dal titolo “Il futuro di Roma Capitale. Verso la riforma costituzionale”. Aprirà i lavori il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, primo firmatario del testo sui nuovi poteri di Roma capitale, condiviso da tutti i deputati di Forza Italia eletti a Roma.

“È stato fatto un importante passo in avanti -spiega Barelli- confidiamo, adesso, che l'iter legislativo proceda velocemente verso la definitiva approvazione. Si tratta di un percorso virtuoso che porrà Roma allo stesso livello delle altre capitali europee”.

La proposta Barelli, per conferire poteri speciali a Roma capitale, è stata modificata ed approvata ieri dalla commissione Affari costituzionali. Seguiranno gli interventi della deputata azzurra Annagrazia Calabria, relatrice del provvedimento, del senatore Maurizio Gasparri e dei ministri Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, e Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. L'evento -si legge in un comunicato- è un'occasione per riflettere sulle prospettive di Roma. Saranno presenti i parlamentari, i consiglieri comunali e municipali eletti a Roma e i consiglieri della Regione Lazio. Concluderà i lavori il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.