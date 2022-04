Palermo: Tajani, 'trattative in corso, noi puntiamo su Cascio'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo? "Le trattative sono in corso, dove non si trova un accordo si possono fare delle primarie di c.destra, e al ballottaggio si sostiene chi del c.destra ha più consensi”. Così a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. “A Palermo - prosegue l'esponente azzurro - la nostra proposta è molto chiara, andiamo assolutamente avanti con Cascio”.

A chi gli domanda cosa ne pensi di una possibile ricandidatura di Nello Musumeci alla Regione Sicilia, come proposto da FdI, “se ne parlerà al momento opportuno - risponde Tajani - non ci sono in vista regionali siciliani, se ne parlerà dopo l'estate”.