Monza: polizia arresta tre persone per spaccio, una ricercata per una condanna a oltre 3 anni

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Tre persone sono state arrestate a Monza per spaccio di droga di cui una ricercata per una condanna ad oltre 3 anni di carcere. I poliziotti sono intervenuti venerdì scorso nel pomeriggio dopo aver notato un'auto che si avvicinava a una ragazza con la quale avveniva un rapido scambio risultato poi essere di cocaina. Anzichè fermarsi all'alt l'auto tentava la fuga, innestando la retromarcia e andando a scontrarsi con un'altra auto poco distante e, mentre il conducente rimaneva bloccato nell'abitacolo, la persona a lato passeggero apriva lo sportello, tentando la fuga, venendo però bloccato dai poliziotti dopo una decina di metri. Nella perquisizione all'interno dell'autovettura, si rinveniva in una plafoniera un'altra dose di cocaina pronta per essere spacciata ed una dose di marijuana, mentre sull'aletta parasole veniva rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 215 euro suddivisa in banconote da 50, 20 e 5 euro.

Gli agenti procedevano quindi a perquisire anche l'abitazione dei due fermati e sorprendevano un terzo cittadino magrebino che risultava essere ricercato, dovendo scontare una condanna ad anni 3, mesi, 3 e giorni 3 di reclusione, sempre per reati in materia di stupefacenti, e, a riprova di una vera e propria base logistica utilizzata per lo spaccio, veniva rinvenuta cocaina dal peso di 4,75 grammi, sopra un mobile della camera da letto, nonché un'ulteriore somma di 1.000 euro suddivisa in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro, occultate sotto un decoder sottoponendo tutto a sequestro.