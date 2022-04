Ius Scholae: Brescia, 'da studenti spinta, oltre 80% favorevole'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Secondo un sondaggio di Scuola Zoo su 22mila studenti tra i 14 e i 19 anni, più dell'80% è favorevole allo ius scholae. Un dato che incoraggia ad andare avanti sul percorso intrapreso in commissione Affari Costituzionali alla Camera". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento.

"È la forza della realtà, la bellezza delle passioni felici. La scuola fa crescere uguaglianza e opportunità e l'opinione di ragazzi e ragazze dimostra che la società è pronta. In Parlamento faremo sempre la nostra parte, in commissione abbiamo già superato le prime 6 ore di seduta e sono sempre più convinto che bisogna andare fino in fondo in questa battaglia di civiltà”.