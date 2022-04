Idratazione e sonno: L'importanza dell'acqua per un riposo sano

20 aprile 2022 a

(Milano, 20 aprile 2022) - Assumere la giusta quantità di liquidi è uno degli elementi fondamentali per dormire bene, secondo il Professor Umberto Solimene, Presidente FEMTEC, Direttore Centro Referenza Medicina Integrata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presso l'Università di Milano ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino

Milano, 20 aprile 2022 – Il sonno è indispensabile per la sopravvivenza dell'organismo e all'equilibrio psico-fisico delle persone; una dormita prolungata, serena e rilassante aiuta ad affrontare al meglio la giornata e migliora la qualità della vita. L'idratazione permette di ridurre i livelli di ansia e stress e, di conseguenza, mitiga i disturbi del sonno, contribuendo a garantire un riposo ristoratore.

Notti insonni possono, invece, portare come conseguenza alla disidratazione, come dimostrato dal recente studio “Short sleep duration is associated with inadequate hydration” - pubblicato sulla rivista Sleep - condotto su circa 20.000 giovani adulti in buona salute. Le persone che, durante il test, dormivano solo sei ore per nottehanno presentato un tasso significativamente più alto di disidratazione rispetto a coloro che ne dormivano otto. Dall'analisi delle loro urine, è emerso infatti che i valori elevati di densità urinaria (maggiori di 1.020 g/ml) e di contenuto salino (maggiore di 831mOsm/kg) danno prova di una scarsa idratazione e portano a una conseguente riduzione della durata del sonno di circa due ore.

La causa di questa reazione è la modifica nel rilascio dell'ormone antidiuretico, cioè la vasopressina, che interferisce nel ritmo circadiano (cioè il nostro orologio biologico nell'arco di 24 ore) e nel risveglio. Quando siamo disidratati, il nostro organismo cerca di difendersi producendo vasopressina per non perdere liquidi, influiendo però sul risveglio anticipato. Ne consegue quindi che chi beve troppo poco ha una scarsa qualità del sonno.

“Quando dormiamo il corpo attraversa molteplici e complessi processi per ristorare la salute generale dell'organismo. Dormendo la quantità raccomandata di ore, che varia da persona a persona e in base all'età, permettiamo a questi processi di svolgersi al meglio e al ritmo circadiano di gestire la quantità di liquidi presenti nel corpo” spiega il Professor Umberto Solimene, Presidente FEMTEC, Direttore Centro Referenza Medicina Integrata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presso l'Università di Milano ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino.

La disidratazione può causare anche stanchezza e affaticamento che si manifestano con sintomi come mal di testa e crampi muscolari che rendono più difficile addormentarsi e impattano negativamente sulla qualità del sonno. Un riposo interrotto e frammentario dovuto alla disidratazione può avere ripercussioni anche sui livelli di attenzione e concentrazione e sull'umore durante il giorno successivo. “Una buona abitudine, pertanto, può essere quella di mantenersi correttamente idratati durante tutto l'arco della giornata, bevendo acque minerali ad alto contenuto di oligoelementi che aiutano il regolare ciclo veglia-sonno – prosegue il Professor Solimene – “per evitare di incorrere nella disidratazione notturna che impatta negativamente sulle fasi del nostro riposo”.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l'azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell'importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell'“educazione all'idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

