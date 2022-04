Genova: Paita (Iv), 'sosteniamo Bucci, ha fatto cose di sinistra'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Alle elezioni comunali di Genova Italia Viva sosterrà Bucci: è una scelta che non ha valore politico ma civico”. Così Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, in un'intervista al Secolo XIX. “Si tratta – spiega – solo di una scelta civica fatta nell'interesse della città, tanto che il nostro simbolo non ci sarà anche se ci saranno nostri esponenti candidati nella lista civica di Bucci".

"Sosteniamo l'unica opzione che porta avanti una politica del fare. Abbiamo provato ad aprire un ragionamento con il centrosinistra, ma era impossibile allearsi con loro. Dopo la vittoria di Savona, speravo che il centrosinistra e in particolare il Pd avessero capito che l'apparentamento con i riformisti portava a vincere. Invece hanno rinnegato quel modello alleandosi con il M5S. Abbiamo provato a portare avanti un confronto programmatico ma non c'è stata nessuna parola di chiarezza sui temi dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale della città. Dello Strologo è una persona a modo, ma è schiacciato in un'alleanza in cui gli azionisti di maggioranza sono sinistra massimalista e M55”.

“La nostra è una scelta maturata insieme ai vertici nazionali. Il nostro orizzonte resta un modello alternativo a sovranismi e populismi, anche per i futuri appuntamenti elettorali. Certamente, nel Paese c'è bisogno di uno schieramento riformista del fare. L'endorsement a Bucci è coerente con questo progetto”, conclude.