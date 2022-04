Fincantieri: Serracchiani, 'società strategica sempre in salde mani'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Auguriamo buon lavoro a Graziano e Folgieri che assumono la guida Fincantieri, ricevendo una società strategica valorizzata dal lavoro di Bono, che ha superato momenti di crisi e rilanciato il gruppo cantieristico lasciando un'importante eredità di commesse. La reputazione internazionale e le competenze del generale Graziano sono garanzia che, assieme al nuovo board, Fincantieri rimarrà in mani salde e istituzionali. Le sfide globali dell'economia vedranno ancora nel gruppo un protagonista nella croceristica, nella difesa e negli altri settori in cui è presente”. Lo dichiara la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che il Cda di Cdp ha presentato la lista dei candidati in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri SpA.