Eurotech presenta la sua nuova brand identity: "Unleashing the Power of the Edge"

20 aprile 2022 a

- AMARO, Italia, 20 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech formalizza la messa a punto di un processo di rebranding, presentando un nuovo payoff, un nuovo logo e nuovi colori aziendali, in linea con la nuova strategia dell'azienda.

Il nuovo payoff "Unleashing the Power of the Edge" riflette il posizionamento di Eurotech come leader nel mercato delle soluzioni "IoT Edge". È anche un richiamo alle applicazioni e ai nuovi prodotti smart di nuova generazione basati su intelligenza artificiale, e al ruolo dell'azienda nell'accelerare i processi di digitalizzazione e innovazione di clienti e partner grazie all'Edge AI.

Il viola scelto per il nuovo logo è all'avanguardia, ed è un rimando al primo colore utilizzato per il logo di Eurotech: un tributo alla storia aziendale, ma allo stesso tempo un messaggio forte dei suoi valori e della vision proiettata al futuro.

Il font scelto è moderno, audace e semplice. Le lettere arrotondate, come la pirma "e", richiamano la forma del simbolo di Eurotech, un'altro elemento che lega i valori dell'azienda al suo futuro.

"Quest'anno celebriamo i 30 anni di storia di Eurotech: nel corso del tempo, l'azienda è sempre stata leader nell'innovazione e nella trasformazione digitale, prima come fornitore di computer embedded, oggi abilitando soluzoni IoT ed Edge AI in applicazioni mission critical" commenta Paul Chawla, CEO di Eurotech. "Il nuovo logo servirà a portare l'azienda nel futuro, allo stesso tempo rimanendo coerente con le sue radici".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799825/Eurotech_Logo.jpg