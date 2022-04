Def: Serracchiani, 'ogni sforzo per difesa salari, famiglie e imprese'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Difendere il potere d'acquisto dei salari, sostenere famiglie e imprese colpite dai rincari e dal caro bollette: sono queste le priorità del partito democratico". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

"Il rallentamento dell'economia aggravato dalle conseguenze della guerra scatenata nel cuore dell'Europa dalla Russia rischia di condizionare gravemente il processo di ripresa avviato lo scorso anno dopo il crollo dovuto alla pandemia, andando ad allargare diseguaglianze e disparità croniche. Per questo riteniamo che vada fatto ogni sforzo per fronteggiare questa nuova crisi sia a livello nazionale che europeo dove non va disperso quel patrimonio di condivisione e solidarietà rappresentato efficacemente dal Next Generation Eu: le indicazioni contenute nel Def - conclude - vanno nella giusta direzione".