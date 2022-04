Def: Bagnai, 'accolte molte proposte della Lega'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Nella risoluzione al Def, il Governo si è impegnato a tradurre in atti concreti molte proposte della Lega. Citiamo, fra gli altri, la disponibilità a effettuare, ove necessario, uno scostamento di bilancio per reperire nuove risorse sui mercati, la proroga dei termini del superbonus per le abitazioni unifamiliari, il sostegno ai lavoratori fragili, la promozione delle terapie domiciliari, l'impegno a promuovere un dibattito sul cambiamento delle regole europee e, naturalmente, gli interventi contro i rincari delle materie prime, tema sul quale siamo intervenuti fin da maggio 2021 depositando una mozione in Senato. Proposte che abbiamo potuto attuare, con spirito costruttivo, perché abbiamo deciso di essere ‘a bordo' per amore del nostro Paese”. Così il senatore della Lega Alberto Bagnai, responsabile dipartimento Economia del partito.