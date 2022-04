Csm: Costa, 'stop sorteggio collegi giusto ravvedimento'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Lo scorso 1° aprile, avevo dichiarato che il sorteggio dei collegi elettorali sarebbe stato un gigantesco boomerang, in quanto avrebbe rafforzato le correnti e quei magistrati che, grazie alle inchieste mediatiche, hanno popolarità su scala nazionale, mentre chi lavora in silenzio non avrebbe avuto alcuna chance. Saluto quindi con apprezzamento il passo indietro su questa norma, che consente di ristabilire un ordinato meccanismo elettorale”. Così Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione.