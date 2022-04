Cinema: all'Uci Luxe Campi Bisenzio arrivano Pieraccioni e il cast de 'Il Sesso degli Angeli'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Giovedì 21 aprile a partire dalle ore 21, all'Uci Luxe Campi Bisenzio, si terrà una speciale serata con Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista della commedia 'Il Sesso degli Angeli', che interverrà per salutare il pubblico presente alle proiezioni serali del film. Ad accogliere insieme a lui gli spettatori sarà presente anche una parte del cast, composto da Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini. Distribuito da 01 Distribution, 'Il Sesso degli Angeli' racconta le disavventure di un prete alle prese con un'eredità inaspettata.

Il protagonista è Don Simone, un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo "stare insieme" dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un'avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto.

Ma arrivato a Lugano il 'nostro' prete scopre di aver ereditato un bordello. Uci Luxe Campi Bisenzio è uno dei quattro multisala del Circuito Uci Cinemas a livello nazionale in cui è stato introdotto Uci Luxe, l'innovativo concept che offre al pubblico la possibilità di vivere il cinema in modo unico, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione presenti in tutte le 13 sale, per un totale di 1.450 posti a sedere, alla migliore qualità delle proiezioni e alla rinnovata e ampliata offerta food & beverage.