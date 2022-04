Ciclismo: Tour of the Alps, Kamma vince 3/a tappa e Bilbao sempre leader

20 aprile 2022 a

Villabassa, 20 apr. - (Adnkronos) - Lennard Kamna vince la terza tappa del Tour of The Alps, da Lana a Villabassa di 155 km. Il tedesco della Bora-Hansgrohe si impone con uno scatto ad un km dalla fine sorprendendo gli altri compagni di fuga. Alle sue spalle il costaricense Andrey Amador (Ineos) a 3” , terzo lo spagnolo Jonathan Lastra (Caja Rural) a 4”. In classifica generale mantiene la maglia di leader il basco Pello Bilbao (Bahrain Victorious) con 6” sul francese Romain Bardet (Dsm).