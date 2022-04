Basket: playoff Nba, Memphis domina 124-96 Minnesota e pareggia la serie sull'1-1

20 aprile 2022 a

a

a

Memphis, 20 apr. - (Adnkronos) - I Memphis Grizzlies si riscattano dopo il ko in gara-1, superano con un netto 124-96 i Minnesota Timberwolves e si portano sull'1-1 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference.

Doppia doppia senza grosso affanno per Ja Morant che chiude con 23 punti e 10 assist (a un solo rimbalzo dalla tripla doppia) una partita dominata da Memphis che riporta in parità la serie e ora è chiamata a vincere almeno una volta in trasferta contro Minnesota. Alla sirena finale sono sette i giocatori in doppia cifra per i Grizzlies, con 16 punti a testa di Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. - decisivo il parziale da 25-9 che nel terzo quarto chiude i conti con largo anticipo

L'attacco più prolifico della Nba stavolta si inceppa e termina il match con 39.5% dal campo, con soli 30 bersagli (minimo stagionale eguagliato): sono questi i dati che raccontano una pessima serata per Minnesota che chiude con 20 punti di Anthony Edwards, 15 con 11 rimbalzi di Towns e poco altro.