Russiagate: Conte, 'tra Barr e Vecchione cena conviviale, no informazioni riservate'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Ho letto la dichiarazione di Vecchione", quella con l'ex segretario di Giustizia americano William Barr "è stata una cena conviviale, con delegazioni, in un noto ristorante, hanno parlato di informazioni né confidenziali né riservate, non mi sembra ci sia molto da speculare". Così il leader del M5S ed ex premier, Giuseppe Conte, al Tg3.

Al giornalista che lo incalza sul famoso tweet dell'ex presidente degli States Donald Trump a suo sostegno, con il famoso 'Giuseppi', "la richiesta di Barr è di giugno, il tweet di trump è alcuni mesi dopo...", replica Conte. "Ma scusi che collegamento c'è? - replica ancora - non abbiamo fornito nessuna informazione riservata".