Def: Ciriani, 'no a nostro emendamento su riforma catasto per astensione Lega e Fi'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Da settimane ascoltiamo roboanti dichiarazioni sulla delega fiscale di alcuni esponenti della maggioranza che annunciano solennemente che la casa non si tocca. Oggi grazie a Fratelli d'Italia in Aula al Senato c'era l'occasione per ribadirlo votando il nostro emendamento alla risoluzione al Def, nel quale chiedevano di escludere dalla delega fiscale la revisione degli estimi catastali o altre misure che vadano a incidere sulle rendite, che nei fatti gravano sulle famiglie. Invece, è stato bocciato. Spiace dover constatare che se Lega e Forza Italia avessero votato a favore, anziché astenersi, ribadendo così con un voto l'unità del centrodestra, avrebbero consentito l'approvazione di questo importante emendamento, impegnando il Governo a non aumentare la tassazione sulla casa". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani.