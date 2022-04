Def: bozza risoluzione, 'ulteriori interventi per contenere prezzi energia'**

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "ad utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia nonché mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti". Lo prevede la risoluzione che accompagna il Def in aula alla Camera.

Inoltre, la Camera impegna il governo a "prevedere, in favore degli enti territoriali, risorse dirette a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia anche mediante l'utilizzo di flessibilità di bilancio" e "adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel Pnrr".