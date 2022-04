Caso Amara: Davigo, 'non si scappa quando si è innocenti, no abbreviato'**

20 aprile 2022 a

Brescia, 20 apr. (Adnkronos) - L'ex componente del Csm Piercamillo Davigo non sceglie il rito abbreviato, è favorevole a un'udienza pubblica e davanti al tribunale di Brescia, dove è imputato per rivelazione di segreto d'ufficio, non solleva nessuna questione di compatibilità ambientale "perché non ritengo si debba scappare dal giudice quando si è innocenti. Io - dice in brevi dichiarazioni spontanee - credo di avere delle ragioni che possono essere dimostrare da qualunque giudice".