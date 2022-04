Ucraina: +Europa, 'solidarietà ai Maneskin per insulti e offese'

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Insulti, diffamazioni, offese di stampo omofobico a Damiano e ai Måneskin per essersi schierati, al Coachella, dalla parte dell'Ucraina. Il tutto solo per aver 'osato' condannare la guerra e i crimini di Putin”. E' quanto si legge in un post social di Più Europa.

“Avrebbero potuto scegliere l'indifferenza – prosegue il post - e magari non perdere questo o quel fan. Avrebbero potuto starsene "zitti e buoni" e non scontentare nessuno. Hanno deciso, invece, di metterci la faccia. Di usare la loro posizione e la loro visibilità per scegliere, ancora una volta, da che parte stare. Per questo, a Damiano e ai Måneskin vanno la nostra solidarietà, il nostro ringraziamento e il nostro sostegno: dare voce all'Ucraina significa dare voce alla libertà, alla democrazia, all'Europa”, conclude Più Europa.