Si apre una nuova pagina: XPPen ha lanciato il suo rebranding online

- SHENZHEN, 16 aprile 2022 /PRNewswire/-- Il 15 aprile, XPPen, leader nel disegno digitale, ha lanciato una conferenza di rebranding online attraverso il metaverso, con molto clamore tra la generazione Z.

XPPen, che già mantiene un posto speciale in questo settore, lancia il nuovissimo slogan "Dream. Brave. True" per la giovane generazione con al centro la Gen Z e la nuova filosofia della marca "Ispirazione senza limiti per la creazione autentica".

Di recente, ha pubblicato un annuncio di rebranding online e il suo nuovo logo di un'innovativa identità visiva. La conferenza organizzata questa volta dal personaggio virtuale Fenix, mascotte di XPPen, ha ulteriormente interpretato la nuova visione della marca e la sua filosofia di base.

Secondo l'annuncio ufficiale di XPPen, dal 2021 l'azienda ha gradualmente stabilito un nuovo layout del prodotto nel processo di preparazione del rebranding. Attualmente, XPPen vanta due categorie e cinque serie, tra cui i pen tablet Deco e i pen display Artist.

Lo scorso anno, XPPen ha realizzato un salto rivoluzionario nella tecnologia di base di X3 smart chip con ricerca e sviluppo in proprio, per realizzare la straordinaria esperienza di disegno "veloce, stabile e preciso", rompere il monopolio tecnologico del settore abbattendo i punti critici cronici di "sfasamento, ritardo, tratti pesanti, linee rotte, instabilità e interferenze di frequenza" e quindi realizzare appieno l'esperienza realistica di disegno con carta e penna.

Per ciò che possiamo concludere, XPPen ha lavorato a lungo in modo approfondito con marchi premiati a livello globale, esplorando in modo proattivo le autentiche aspirazioni del giovane gruppo, che si tratti di collaborazioni con marchi di fama mondiale, come LINE FRIENDS, associazioni con artisti di fama internazionale o di impegni attivi in una serie di varie fiere di animazione. Collocato in un punto di convergenza tra tecnologia e arte, XPPen si è reso conto che il suo destino è stato profondamente legato alla crescita della generazione giovane.

Il programma di formazione dei talenti "Art Star" CG, una comunità di comunicazione artistica che comprende Xfans, CG CAMP e altre piattaforme, e una proposta congiunta con il concorso nazionale di arte e design pubblicitario per studenti, sono tutti forniti da XPPen per incoraggiare i creatori e gli appassionati di arte a perseguire i loro sogni ed esprimere loro stessi. Grazie a questo sforzo incessante, XPPen promuove costantemente lo sviluppo complessivo dell'ecosistema CG attraverso un'esplorazione continua di infinite possibilità di arte digitale, per allineare i produttori creativi agli standard internazionali.

Per XPPen, una marca di 17 anni, scegliere di effettuare un rebranding per un aggiornamento complessivo e trasformativo in un momento così importante, è al contempo un'opportunità e una sfida. In futuro, quali altri raccolti e sorprese ci porterà XPPen? Alla fine, il tempo avrà l'ultima parola.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796166/Online_Launch_XPPen_Rebranding_Campaign.jpg