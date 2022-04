NetBet Italia partner del provider Spribe

19 aprile 2022 a

- Tutte le migliori proposte di Spribe ora giocabili su NetBet Italia

ROMA, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, tra i casinò online più scelti del paese, ha stretto una collaborazione con il giovane fornitore Spribe per portare il meglio dei suoi giochi sulla sua piattaforma.

NetBet è senza dubbio uno dei casinò online più dinamici e di lunga data del settore. Lo dimostra la sua scelta di giochi di prima qualità, offerti da provider numero uno dell'industria. Come parte di un impegno continuo verso i loro clienti, NetBet è sempre alla ricerca di grandi produttori da includere nella loro lista. Una collezione di giochi sempre in aggiornamento, sia per giocatori esperti che per i nuovi arrivati.

La partnership con Spribe porta un altro carico di giochi avanguardistici sul sito, tra cui la slot numero uno del fornitore, Aviator, un coinvolgente gioco multiplayer amatissimo dai suoi fan.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha detto: "Per noi di NetBet Italia è fondamentale offrire una scelta di giochi che si rivolga ai giocatori di tutti i livelli. La nostra selezione include esperti fornitori come nuovi talenti del settore, il che ci permette di proporre ai nostri giocatori un enorme catalogo di giochi."

"Siamo felici di aver costituito questa nuova collaborazione con Spribe. Il loro approccio unico al design e alle funzionalità dei giochi si allinea perfettamente con i nostri valori. Siamo certi che i nostri clienti non ne andranno per nulla delusi."

