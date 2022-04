Governo: sindaco Città Pieve, 'sentito Draghi, sta bene'

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ho sentito il premier più volte, per fortuna sta bene. Ci siamo scritti su WhatsApp e mi ha detto che sta abbastanza bene, direi che non ha nessun sintomo. Mi ha scritto 'sto bene, sto bene, grazie per l'interessamento'". Lo ha assicurato Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve, intervistato da 'Un Giorno da pecora', su Radiouno Rai.

“Ieri -ha aggiunto il primo cittadino- ho sentito anche sua moglie Serenella, sempre via messaggio, lei sta bene ed è negativa. Non esce nemmeno lei per fare la spesa”. Il tampone "lo può fare in farmacia o nei centri per la vaccinazione. Se ce lo chiede lo possiamo fare anche a casa, è una cosa che facciamo anche per altri cittadini”.