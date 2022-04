Estate: Sportclubby, il digitale aiuta attività fisica, 6 idee tech per tornare in forma

19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L'assenza di motivazione è uno dei principali ostacoli all'attività fisica, ma nuovi stimoli e idee sono in arrivo dalla tecnologia. In tempo per tornare in forma prima dell'estate. Quasi la metà degli italiani, ad esempio, farebbe più sport potendo combinare lezioni in presenza a corsi online col proprio trainer di fiducia. Non solo: rinnoverebbe prima il proprio abbonamento se potesse acquistarlo da smartphone. A dirlo è un'indagine realizzata da Sportclubby, la principale piattaforma per il booking di sport e benessere, usata da oltre 700mila sportivi in 800 centri in tutta Italia.

Se il digitale facilita l'accesso allo sport, il suo impatto è ancora più forte quando ci permette di trovare ciò che cerchiamo. E quest'anno, secondo i dati di Sportclubby, saranno soprattutto attività in grado di unire benessere fisico e mentale (46%). Non solo: 1 italiano su 3 vuole uno sport sempre più inclusivo, con lezioni pensate per diverse fasce d'età e adatte a qualsiasi tipo di corporatura. Il 10%, infine, fatica a coniugare lo sport con la gestione dei figli e si allenerebbe di più se potesse farlo agli stessi orari dei propri famigliari.

Dietro a questi bisogni ci sono le principali cause di sedentarietà, ma ecco 4 idee innovative per aggirarle e prepararsi a una primavera all'insegna del movimento.

-Più cammini, più guadagni. Grazie all'applicazione Step di Young Platform, piattaforma che semplifica l'accesso al mondo delle criptovalute, si possono 'riscattare' i propri passi, guadagnando piccole somme. E così il tapis roulant non sarà più un problema. L'app propone diverse sfide e assegna dei token al raggiungimento degli obiettivi. E' anche possibile sfidare altri utenti per scalare posizioni nella classifica della community. Ma non è il solo aspetto interessante: mentre si fa sport, infatti, anche i neofiti possono approcciarsi ai temi crypto, attraverso semplici tutorial e una piattaforma di facile comprensione. E così, si resta in forma, imparando qualcosa di nuovo.

-Allenati coi videogiochi. L'ultima frontiera dell'allenamento sono gli exergame. Attraverso sfide in realtà virtuale e aumentata, permettono di fare esercizio fisico, monitorare le proprie performance e sfidare altri utenti. Grazie a visori in AR possiamo vivere esperienze immersive, molto dinamiche e coinvolgenti. Così, mentre bruciamo calorie, guadagniamo anche ricompense e punti per progressi nel gioco, sviluppando una 'dipendenza' per lo sport positiva. Un esempio? BoxVR, con lezioni concepite dai migliori esperti di fitness, permette di “tirare” e allenare le braccia, con l'aggiunta di pesi ai polsi, ma anche muoversi e abbassarsi sulle gambe per schivare colpi e ostacoli.

-Smart fitness a noleggio. Per non perdere la motivazione (ma neanche lo stipendio!), è possibile testare gli strumenti più innovativi e costosi con nuove formule più accessibili di noleggio. Webidoo Store, ad esempio, permette di toccare con mano i prodotti e provare nuove esperienze di allenamento, prima di decidere se acquistarli. Il primo experience store si trova a Milano Porta Nuova, ma chi vive in altre zone può attivare il noleggio online sulla piattaforma webidoo.store e divertirsi con attrezzature avveniristiche. Da non perdere i nuovi prodotti high tech come il Vitruvian Trainer+, l'upgrade Ironman della classica panca da palestra e la SmartRope, la corda ultra tecnologica che rileva automaticamente i dati dell'allenamento tramite l'app. Oppure, per gli esercizi a corpo libero, ci sono i BalaBangles, gli accessori da indossare che uniscono funzionalità e alte performance ad un'estetica sofisticata e contemporanea.

-Corsi online per tutti. Zoom, social, app. Lo sport digitale ormai ha decine di opzioni diverse, disponibili 24/7. Che siano tenuti dal trainer di fiducia, disponibili gratuitamente sui social o accessibili da piattaforme di home fitness, i corsi online non attirano solo chi apprezza una maggiore flessibilità di luogo e orario. “Molti rinunciano a fare attività fisica, perché non sono a proprio agio con il proprio corpo o non amano il confronto a livello di performance”, spiega Stefano De Amici, Cpo e cofondatore di Sportclubby. “Per alcuni l'allenamento davanti al pc, nel salotto di casa o al parco, è il compromesso migliore per superare ogni indugio e fare movimento. Negli ultimi due anni abbiamo aiutato centinaia di centri italiani a digitalizzarsi per offrire a tutti questa possibilità”, aggiunge.

-Corri con il tuo cane. Anche la consueta passeggiata con Fido può trasformarsi, per entrambi, in un'occasione per bruciare calorie e sfogarsi. In campagna o al parco, grazie a dispositivi smart con Gps integrato da applicare al collare del nostro migliore amico, è possibile correre insieme in libertà senza timore di perdersi. Tractive ha anche un'app associata che non solo consente di tracciare la posizione del tuo cane in qualsiasi momento, ma anche di misurare distanze percorse e performance e ricevere una notifica se lascia una zona sicura o entra in una zona proibita.

-Mangia light, anche al ristorante. E se proprio sull'attività fisica abbiamo messo una croce, basta registrare la propria Carta di identità alimentare (https://www.cartaidentitalimentare.com/) per poi identificare, ovunque siamo, il ristorante, il bar o la trattoria che propone i piatti light in linea con gli obiettivi che ci siamo posti. La app MyCia è infatti il più grande portale italiano di menu on line, tutti filtrabili a seconda di esigenze alimentari e intolleranze e visibili con i valori nutrizionali. un validissimo aiuto per evitare inutili tentazioni ed andare a colpo sicuro, per una pausa pranzo, una cena o un delivery a prova di nutrizionista.