Csm: Ferri (Iv), 'riforma inutile, persa occasione'

19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La riforma Cartabia non cambia niente, è inutile. Non si è avuto il coraggio di risolvere i reali problemi della giustizia”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Cosimo Maria Ferri.

“Si è passata la palla alla magistratura con questo messaggio ‘va tutto bene, fate da soli'. Non si comprende perché la Ministra abbia scelto la via del non cambiamento, tutelando i privilegi come le doppie indennità per i magistrati apicali nei Ministeri, e incentivando il carrierismo anziché valorizzare il magistrato silenzioso e fuori dalle correnti”.

“È stata persa una grande occasione per la politica, ma anche per i cittadini e per la stessa magistratura che chiedeva rinnovamento. Per alcuni aspetti – spiega - è una Riforma fotocopia della riforma Castelli/Mastella e recepisce la prassi del Csm che si è formata in tutti questi anni. Per altri aspetti, come quello dei magistrati fuori ruolo e delle porte girevoli, fissa alcuni principi innovativi ma li applica solo per alcuni e salva altri. Come Italia Viva chiediamo di eliminare posizioni di potere, privilegi e disparità di trattamento”, conclude.