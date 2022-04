Art. 1: sabato e domenica congresso a Roma, mozione Speranza oltre 90% su territorio

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sabato e domenica prossimi a Roma (Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1) si svolgerà il congresso nazionale di Articolo Uno intitolato 'Un mondo nuovo, una sinistra grande'. I lavori saranno aperti dalla relazione del segretario nazionale Roberto Speranza. Saranno presenti ospiti rappresentanti del mondo politico, associativo e sindacale". Si legge in una nota di Articolo Uno.

"La fase nazionale è stata preceduta da 180 congressi territoriali che si sono svolti in tutta Italia e nella sezione Estero di Articolo Uno a Bruxelles. L'assemblea congressuale nazionale è composta da 300 delegati nazionali, 6 rappresentanti degli iscritti all'estero e 6 rappresentanti del Movimento Giovanile della Sinistra. Come tutti gli organismi elettivi di Articolo Uno, l'assemblea rispetta la piena parità di genere".

"Su 13.812 iscritte e iscritti, ha partecipato ai congressi circa il 50 per cento degli aventi diritto. La mozione È il tempo della sinistra, presentata da Roberto Speranza, ha ottenuto oltre il 90 per cento dei consensi. Sarà possibile seguire i lavori in streaming sul canale Youtube di Articolo Uno".