19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La maggioranza è al lavoro per trovare un'intesa sulla risoluzione al Def. C'è una bozza di testo in 25 punti - si va dall'ipotesi di scostamento alla rateizzazione delle cartelle - ma, spiegano fonti parlamentari all'Adnkronos, sul documento non ci sarebbe ancora un accordo. A breve, attorno alle 18, dovrebbe esserci un nuovo confronto. "Si farà il punto tra Camera e Senato". (segue)