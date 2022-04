Usa, sparatoria a Pittsburgh: 2 morti e 11 feriti

17 aprile 2022 a

Pittsburgh, 17 apr. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste uccise e 11 ferite in una sparatoria avvenuta a East Allegheny, quartiere nel nord di Pittsburgh, in Pennsylvania. In un tweet l'ufficio della pubblica sicurezza ha confermato le due vittime e i feriti, affermando che "le indagini sono in corso". Gli undici feriti, tre i condizioni critiche, sono ricoverati negli ospedali della zona.

La sparatoria è scoppiata durante un party a cui partecipavano circa 200 ragazzi, tra i quali molti minorenni, in una casa che era stata affittata con Airbnb per la festa. Secondo quanto ha reso noto la polizia, sono stati esplosi circa 50 colpi. Le vittime sono due ragazzi minorenni, uno dei quali aveva 14 anni.

La polizia ritiene che sia stata più di una persona ad aprire il fuoco, poco dopo la mezzanotte. Oltre alle due vittime, vi sono otto feriti da arma da fuoco, mentre altre persone si sarebbero ferite cercando di fuggire, anche saltando dalle finestre, quando la sparatoria è iniziata. "E' stata una scena molto caotica, vi erano persone che scappavano che cercavano di mettersi al riparo", ha detto in una conferenza stampa il capo della polizia, Scott E. Schubert, che ha spiegato che c'e' stata "una lite" durante la festa e poco dopo sono iniziati gli spari, sia dentro che fuori la casa. La polizia non ha ancora fermato nessun sospetto.

Intanto, un portavoce di Airbnb ha ricordato che i suoi contratti vietano lo svolgimento di feste nelle case affittate e, dopo aver espresso il cordoglio e la solidarietà alle vittime, ha aggiunto che si stanno prendendo in considerazione tutte le opzioni legali contro la persona che ha affittato la casa.

SPARATORIA SOUTH CAROLINA, ARRESTATO UN SOSPETTO DI 22 ANNI

Un giovane di 22 anni è stato arrestato per la sparatoria avvenuta ieri in un centro commerciale della South Carolina in cui sono rimaste ferite 14 persone. Il sospetto, Jewayne Price, è stato per il momento incriminato per possesso illegale di armi, ma si aspettano altre incriminazioni. Gli inquirenti stanno dando la caccia ad almeno altri due sospetti che sono stati visti armati durante la sparatoria.

Nove persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco, ed altre cinque nella calca provocata dalle persone che hanno cercato di fuggire nel panico dal centro commerciale.