Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Occupanti saranno responsabili di ciò che ci hanno fatto"

17 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "gli occupanti saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto in Ucraina. Per tutto quello che hanno fatto contro gli ucraini". Così il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, dove ha condiviso alcune immagini di città distrutte dai bombardamenti.

"Saranno responsabili di Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Per Gostomel e Borodyanka. Per Izyum, per Mariupol e tutte le altre città e comunità dell'Ucraina, che l'esercito russo ha riportato indietro di 80 anni. A quel periodo terribile, di cui tutti nel mondo hanno sempre detto: 'Mai più'".