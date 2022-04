Ucraina: ministro Agricoltura, 'prezzi avranno forti oscillazioni, saranno alti per 3-5 anni'

16 aprile 2022 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - I contraccolpi della crisi sul fronte dei prezzi? "Molto dipende da quando finirà la guerra in Ucraina. Ma bisogna essere pronti: i prezzi per i prodotti alimentari subiranno oscillazioni significative. Questo durerà finché sul mercato non si stabilizzerà l'equilibrio normale di domanda e offerta". Così all'Adnkronos il ministro dell'Agricoltura ucraino, Solskyy Mykola, che aggiunge: "Anche perché oggi l'offerta sui mercati mondiali è calata significativamente. Perciò non è escluso che i prezzi alti per i cereali rimarranno tali ancora per 3-5 anni".