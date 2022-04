Mediterraneo, rischio catastrofe ambientale: naufraga nave carica di gasolio

16 aprile 2022 a

Tunisi, 16 apr. (Adnkronos) - Rischio catastrofe ambientale nel Mediterraneo. Una nave con un carico di mille tonnellate di gasolio ha fatto naufragio davanti alla costa tunisina, all'altezza del golfo di Gabes. Lo riportano i siti tunisini. La ministra per l'Ambiente Leila Chikhaoui è partita per Gabes, per coordinare le operazioni di contrasto all'inquinamento, riferisce il sito Mosaique.

La nave Xelo, battente bandiera della Guinea equatoriale, era partita dal porto egiziano di Damietta ed era diretta a Malta. Il naufragio è stato provocato dal maltempo.