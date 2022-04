16 aprile 2022 a

(Adnkronos) - La Fiorentina batte il Venezia 1-0 nella gara valida per la 33esima giornata della Serie A. I viola salgono a 56 punti, in piena corsa per un piazzamento europeo. Il Venezia rimane fermo a 22 punti e vede allontanarsi la salvezza. A decidere il match, il gol che Torreira realizza al 30'. Una punizione dalla trequarti viene tenuta viva da Igor, nella mischia a due passi dalla linea il più veloce è Torreira: tocco vincente, 1-0.