Ucraina: Canada invierà in Polonia 100 militari per aiutare i rifugiati ucraini

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il Canada prevede di inviare immediatamente un centinaio di truppe in Polonia per aiutare i rifugiati ucraini. Lo dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau.

"Il ministro della Difesa nazionale canadese Anita Anand ha annunciato il dispiegamento immediato di circa 100 soldati. Si stanno dirigendo in Polonia per aiutare a sostenere e prendersi cura degli ucraini in fuga dalla violenza", ha twittato, aggiungendo che "i membri delle forze armate canadesi forniranno assistenza nei centri di accoglienza gestiti dalle forze di difesa territoriale polacche dislocati in tutto il paese. Questi centri coordineranno il continuo movimento dei rifugiati ucraini in Polonia e in tutta Europa. L'esercito canadese fornirà assistenza medica ai rifugiati ucraini".