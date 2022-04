Tennis: Atp Montecarlo, Davidovich Fokina-Dimitrov prima semifinale

15 aprile 2022 a

Montecarlo, 15 apr. - (Adnkronos) - Alejandro Davidovich Fokina si qualifica per la semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.415.410 euro). Lo spagnolo, numero 46 del mondo, supera lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 in due ore e 24 minuti. Davidovich Fokina affronterà domani il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 29 del mondo, che supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 14 del ranking Atp e 11 del seeding, per 6-4, 3-6, 7-6 (7-2) in due ore e 29 minuti.