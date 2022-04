Riforme: Brescia, 'dal 21 aprile al via alla Camera esame Pdl per sport in Costituzione'

15 aprile 2022 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Inizierà giovedì prossimo, 21 aprile, in commissione l'esame della proposta di legge, già approvata dal Senato, che introduce lo sport in Costituzione". Lo annuncia Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e relatore della proposta di legge.

"Nell'ultimo ufficio di presidenza è emersa la volontà unanime di procedere con un iter rapido su questo provvedimento che modifica l'articolo 33 della nostra Carta riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Sarà un risultato storico, come l'ha definito la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ho incontrato nei giorni scorsi”, aggiunge Brescia.

“Martedì 19, invece, avanzerà l'iter di un'altra riforma costituzionale, quella sui poteri speciali per Roma Capitale. La commissione adotterà il testo elaborato dal comitato ristretto che ha visto la collaborazione di tutte le forze politiche. Sarà il miglior modo per omaggiare il Natale di Roma. Queste due riforme dimostrano che anche in questa parte finale di questa legislatura si possono realizzare cambiamenti ambiziosi. Un obiettivo possibile grazie al metodo vincente delle riforme puntuali", conclude Brescia.