Influenza: Iss, picco superato, curva torna a scendere

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Comincia di nuovo a scendere", pur restando "sopra la soglia epidemica", la curva dell'influenza in Italia nella quattordicesima settimana del 2022 (4-10 aprile), secondo l'ultimo bollettino della rete Influnet dell'Istituto superiore di sanità. Nel periodo in esame, "i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 273mila, per un totale di circa 5 milioni e 982mila casi a partire dall'inizio della sorveglianza". L'incidenza "è in diminuzione in tutte le fasce d'età", ma "maggiormente nei bimbi sotto i 5 anni".

"Il livello di incidenza è pari a 4,61 casi per mille assistiti", si legge nel report, superiore al valore di 1,12 casi/mille registrato nella stessa settimana della "stagione 2019-20, l'ultima in cui è stata osservata un'epidemia stagionale di sindromi simil-influenzali", che nel 2020-21 non si è verificata in virtù delle misure anti-Covid. "Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 14,80 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 6,99, nella fascia 15-64 anni a 4,06" e tra gli over 65 "a 1,97 casi per mille assistiti".

Dal 4 al 10 aprile, evidenzia il bollettino, "diminuisce anche la proporzione dei virus influenzali nei campioni analizzati. In quest'ultima settimana, infatti, il 24,8% dei tamponi analizzati dalla rete dei laboratori di Influnet è risultato positivo ai virus influenzali (13% dall'inizio della sorveglianza)".