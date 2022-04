Covid: Oms, virus circola, prudenza per Pasqua sicura

15 aprile 2022 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "La Pasqua può essere un momento di ritrovo per riunirsi tra familiari e amici. Con Covid-19 che ancora circola, resta importante adottare misure" di prudenza "per proteggere se stessi e gli altri". Lo raccomanda via Twitter l'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa.

Questi i consigli dell'Ufficio regionale: "Incontrarsi all'aperto, quando possibile; ventilare i luoghi chiusi; riunirsi in piccoli gruppi; mantenere la distanza di sicurezza; indossare correttamente la mascherina quando il distanziamento non è possibile; vaccinarsi contro Covid e incoraggiare i propri cari a farlo".