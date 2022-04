Covid: oggi in Italia 61.555 casi e 133 morti

15 aprile 2022 a

a

a

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Sono 61.555 i contagi Covid in Italia oggi, secondo il bollettino del ministero Salute. Registrati altri 133 morti. Eseguiti 397.482 tamponi tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,5%. Sono 419 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.980, 95 in meno di ieri. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 161.469, mentre, complessivamente i casi di Covid sono 15.594.567.